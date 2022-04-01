أعلنت شركات الحديد رفع الأسعار فى السوق المحلية، بنحو 3 آلاف جنيه للطن ليصل متوسط سعر الحديد إلى ما يتراوح بين 19.900 جنيه 20.976 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بما لا يقل عن 21 الف جنيه للطن، كما قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب الزينى، أعلنت شركة حديد المصريين والسويس للصلب رفع أسعارهم، إلى نحو 19,900 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافية، كما رفعت شركة بشاي للصلب أسعارها إلى نحو 20.976 الف جنيه شامل الضريبة.

وأضاف الزينى، أن أسعار الحديد ارتفعت في السوق المحلية منذ بداية أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا بما يتراوح بين 35% و40%، حيث لجاءت الشركات إلى زيادة الأسعار بنحو 2000 جنيه فى الطن خلال الشهر الماضي كخطوة استياقية لارتفاع الأسعار العالمية، ثم رفعتها بنحو 3 آلاف جنيه بداية الشهر الحالي لتصل الزيادة إلى نحو 5 آلاف جنيه فى الطن خلال شهرين.

وأشار الزينى إلى أن هذه الزيادات غير مسبوقة والسعر الحالي مبالغ فيه، حيث إنه لا يوجد دولة في العالم وصل بها سعر الحديد إلى نحو 1100 دولار، يوجد زيادة بنحو 100 دولار فى سعر طن الحديد محليا عن الأسعار العالمية.

ومن جانبه قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد ارتفعت بنحو 3 آلاف جنيه ليصل متوسط سعر الطن إلى ما يتراوح بين 19.900 و20 ألف جينه، مقارنة بـ17 ألف جنيه الشهر الماضي.

وبحسب حنفي، رفعت شركة حديد عز أسعار الحديد اليوم إلى 19.900 الف جنيه، وستعلن باقى الشركات عن الزيادات في وقت لاحق، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة استمرار أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ونقص المعروض من الخامات وارتفاع أسعار الشحن.