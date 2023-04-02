الحكومة الباكستانية تدعو لإجراء الانتخابات بشكل متزامن

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طالبت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، بإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد في نفس اليوم "لأن ذلك شرط دستوري أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرة"، مشيرة إلى أن أي انحراف عن ذلك سيخلق أزمة سياسية كارثية للبلاد.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماع الأحزاب المتحالفة في الحكومة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وبحث القادة بالتفصيل في الوضع السياسي العام في البلاد وأجروا مشاورات حول الاستراتيجية المستقبلية.

وقالوا إن أي انحراف سيكون مشابها لهجوم انتحاري على المصالح الاقتصادية للبلاد. وأوضح الاجتماع أن "مؤامرة خلق أزمة سياسية ودستورية لا تنتهي تحت ضغط حزب يهاجم مؤسسات الدولة بعصاباته، لن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال".

ورأوا أن المسألة الإدارية تتحول للأسف إلى أزمة سياسية ودستورية وأن تجاهل الشؤون الاقتصادية والأمنية والدستورية والقانونية والسياسية سيكون أقرب إلى إهمال مصالح الدولة.

وأشاروا إلى إن التسرع في تحقيق هدف معين لإغاثة حزب ما يبدو وكأنه أجندة سياسية ويتعارض مع دستور وقانون وسلطة لجنة الانتخابات.