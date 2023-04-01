المتحدث باسم طالبان: داعش لا يمثل تهديدا كبيرا لأفغانستان

ذكر المتحدث باسم الحكومة المؤقتة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أن قوات الأمن، التابعة للحكومة تمكنت من القضاء على تنظيم داعش، موضحا أنه لم يعد يشكل تهديدا كبيرا، كما كان قبل عام.

وفي مقابلة مع"صوت أمريكا"، باللغة البشتونية، ذكر مجاهد أن قوات الأمن الأفغانية "منذ أغسطس 2021، اعتقلت وسجنت ما بين 1600 و1700 من مقاتلي تنظيم داعش وقتلت أكثر من 1100"، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

جاءت تصريحات ذبيح الله مجاهد، فيما تقلل طالبان عادة من وجود وتهديد مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"، في البلاد.

وأشار إلى تدمير مخابئ داعش، في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك أقاليم زابل وكونار وجوزجان، مضيفا أن الحكومات السابقة كانت تدعم بالأساس مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان". وفر بعض منهم من السجون، خلال تغيير النظام. وتابع أن قوات الأمن الأفغانية إما قتلتهم أو اعتقلتهم أو سجنتهم.

وكان مايكل كوريلا، الجنرال الأمريكي البارز، قائد القيادة المركزية الأمريكية قد زعم مؤخرا أثناء حديثه للكونجرس أن داعش أقوى اليوم، مما كان عليه في أفغانستان.

وذكر الجنرال الأمريكي أن هناك 6500 مقاتل على الأقل من داعش، في أفغانستان، من بينهم أربعة آلاف يتمركزون بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.

غير أن مجاهد نفى مزاعم الجنرال الأمريكي، قائلا إن مقاتلي داعش، تم قمعهم وأن أعدادهم تراجعت بالفعل.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مؤخرا، مسئوليته عن هجوم كابول، الذي وقع بالقرب من وزارة الشئون الخارجية، وقتل خلاله ستة أشخاص وأصيب أكثر من 12 آخرين.