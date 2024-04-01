أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة مخلفا مئات الشهداء ودمار واسع بالمجمع الطبي بعد أسبوعين من اقتحامه وحصاره.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طواقم الدفاع المدني انتشلت ما يقارب 300 جثة حتى هذه اللحظة، موضحة أن جثث "الضحايا" كانت ملقاة في كل مكان من المستشفى فيما ظهرت على بعضها علامات التحلل.



وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم بشكل مفاجئ مستشفى الشفاء الطبي بغزة قبل نحو أسبوعين بزعم "تنفيذ عملية عسكرية ضد (منتسبين لحماس والجهاد الإسلامي) كانوا يستخدمون المجمع الطبي لنشاطات عسكرية ضد إسرائيل"، على حد قول الجيش.



وشهد المستشفى ومحيطها اشتباكات ضارية بين قوات الجيش الإسرائيلي وبين مسلحين فلسطينيين، وفق ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء.



وأعلن أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له عبر حسابه على منصة "إكس"، انتهاء العملية العسكرية في المستشفى.



وقال أدرعي "استكملت قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام هذا الصباح العملية من منطقة مستشفى الشفاء وغادرت قوات وحدة 13 للكوماندوز البحري ومجموعة القتال التابعة للواء 401 والوحدة الخاصة التابعة للواء الناحال بقيادة الفرقة 162 منطقة المستشفى".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "تم قتل ما يزيد على 400 فلسطيني داخل المستشفى واعتقال حوالي 900 آخرين من أجل التحقيق معهم"، مشيرة إلى أن "عددا منهم ثبت تورطهم بالانضمام لحركتي حماس والجهاد الإسلامي".



وقال شهود عيان فلسطينيون إن دمارا واسعا لحق بالمستشفى وإنهم شاهدوا عشرات الجثث ملقاة في كل باحات المستشفى، وأن روائح كريهة انبعثت من الجثث بسبب تحللها وعدم دفنها.



وأعرب شهود عيان لـ(د.ب.أ) عن صدمتهم من تحول المستشفى إلى "خراب".



وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة بشكل كامل، وذلك بسبب تدمير غالبية المباني وكل الأجهزة الطبية وعدم إمكانية تشغيلها في الوقت الحالي.