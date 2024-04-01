 محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية في مشتول السوق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية في مشتول السوق

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 12:31 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 12:31 م

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع أيمن هيكل، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أنه جار تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع (1 – العطارين – الوحدة الصحية – محطة المياه – حارة 66 – حارة حمودة - رقم 2) بمركز ومدينة مشتول السوق؛ وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، على مساحة مسطحة 800 متر بتكلفة بلغت مليون و900 ألف جنيه لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأكد المحافظ، أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهدا في متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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