 شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي على سيارة بمخيم النصيرات وسط غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي على سيارة بمخيم النصيرات وسط غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 11:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 11:11 ص

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال سيارة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مركبة في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في المكان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 32782، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75298 مصابا.

ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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