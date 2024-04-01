الإمارات تؤكد وقوفها مع الأردن بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها

تلقى الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الرئيس الإماراتي اطمأن على الأوضاع في الأردن، ودعا الله أن يحفظ الأردن وشعبها ويديم عليهما نعم الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا وقوف دولة الإمارات مع المملكة بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني، عن تقديره على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه المملكة الأردنية وشعبها متمنياً للإمارات دوام التقدم.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكدا أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز المساعي المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة.

وشدد الجانبان، على ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتين" الذي يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن للجميع.

يُشار إلى أن دولة الإمارات أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية جوا وبحرا إلى قطاع غزة،إضافة إلى استقبالها دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد، كما يوجد مستشفى ميداني إماراتي في غزة

من جانبه ،قام الأردن بالعديد من عمليات الإنزال الجوي لمساعدات أنسانية لسكان القطاع، وشارك في إحدى هذه العمليات العاهل الأردني.