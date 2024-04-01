المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

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استهل بنك الشعب (المركزي) الصيني، أسبوع التعاملات الجديد اليوم الاثنين، بضخ كمية قليلة من السيولة النقدية في النظام المصرفي وأعلن عن ضخ ملياري مليار يوان (281.94 مليون دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

وقال البنك المركزي في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار الأمريكي اليوم.

وارتفعت قيمة اليوان بمقدار 12 بيب صيني ليسجل 7.0938 يوان للدولار، مقابل 7.0950 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.