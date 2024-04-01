محكمة باكستانية تعلق أحد أحكام السجن الصادرة بحق عمران خان

علقت محكمة في باكستان اليوم الاثنين حكم بإدانة رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته في واحدة من تهم الفساد العديدة، بحسب ما قاله المتحدث باسمه، ولكن من غير المرجح أن يتم الإفراج عن الاثنين وذلك بسبب التهم الأخرى.



وقال أحمد جانجوا المتحدث باسم خان إن محكمة إسلام آباد العليا قالت إن محاكمة خان أمام محكمة أقل درجة، التي أدت لحبسه 14 عاما في يناير الماضي، لم تف بالمتطلبات القانونية.



وقال محامي خان، شعيب شاهين عبر الهاتف لوكالة بلومبرج للأنباء، إن رئيس الوزراء السابق لن يفرج عنه حيث إنه مدان في قضيتين أخريين. وأصدرت إحدى دوائر المحكمة العليا في إسلام أباد الحكم في استئناف خان اليوم الإثنين.



وكان خان، الذي عزله البرلمان من منصبه من خلال تصويت بحجب الثقة في عام 2022، قد أدين بسرقة هدايا باهظة الثمن تلقاها أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.



يشار إلى أن القوانين الباكستانية تنص على أن يقوم المسئولون الحكوميون بإيداع الهدايا التي يحصلون عليها من دول أخرى في الصندوق الوطني.



وأضاف المتحدث أن المحكمة العليا سوف تستأنف الاستماع لطلب لاستئناف الذي قدمه خان في وقت لاحق من هذا الشهر للتوصل إلى ما إذا كان يمكن إلغاء حكم الإدانة.