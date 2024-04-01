إقليم بونتلاند يعلن أنه سيعمل كدولة مستقلة عن الصومال لحين تعديل الدستور

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أعلن إقليم بونتلاند الغني بالنفط والذي يتمتع بالحكم الذاتي، أنه سيعمل كدولة مستقلة عن الصومال لحين الموافقة على التعديلات على الدستور الصومالي التي تم تبنيها أول أمس السبت، عبر استفتاء شعبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أن مجلس وزراء بونتلاند أعلن أن الحكومة الاتحادية في العاصمة الصومالية مقديشيو "استبدلت بصورة غير قانونية" الدستور بدستور جديد ينطوي على "دوافع خفية".

وجاء بيان الإقليم عقب اجتماع عقد أمس الأحد أعلن خلاله أنه يعتزم الانسحاب من الاتحاد.

وأضاف أن "حكومة بونتلاند قد سحبت اعترافها وثقتها في الحكومة الاتحادية لحين التفاوض حول إطار دستوري شامل يوافق عليه الشعب الصومالي، الذي بونتلاند جزء منه".

ورفضت وزارة الإعلام الصومالية التعقيب على ذلك.

وإقليم بونتلاند يبلغ تعداد سكانه 9ر4 مليون نسمة ويقع في شمال شرق الصومال. وفي يناير الماضي قام نواب الإقليم بإعادة انتخاب عبد الله ديني رئيسا للمنطقة لخمس سنوات أخرى.