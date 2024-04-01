إحالة أوراق قاتل مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية في الفيوم إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الخامسة، أوراق المتهم بقتل مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بإعدامه، وتحددت جلسة الأسبوع الأول من مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسي، وعمر أحمد محمد، بأمانة سر محمد يونس و محمود سيف، وسكرتير تنفيذي صالح كيلاني.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا بمقتل "أنور نمر يونس"، 65 سنة، مصري ويعمل بدولة إيطاليا ويحمل جنسيتها ومقيم بقرية تطون.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن لمتابعة الحالة الأمنية ونقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى إطسا المركزي.

تبين من التحريات التي قادها العميد هاني تعيلب رئيس فرع البحث الجنائي للمنطقة المركزية، وشارك فيها الرائد أحمد عبدالحكم رئيس مباحث مركز إطسا، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن القاتل يدعى "إبراهيم.ع.ف"، 45 سنة، حاصل على ليسانس، ومقيم بقرية تطون أيضا.

وأشارت التحريات إلى أن هناك معاملات مالية بين المجني عليه والجاني، حيث استغل المتهم وجود المجني عليه وسط أصدقائه خلال الساعات الأولى من صباح ثاني يوم عيد الفطر المبارك، واستدرجه من بينهم، بعد أن طلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته في الحديث معه.

وكشفت التحريات أنه بعد لحظات من ذهاب المجني عليه مع المتهم الذي يدمن تعاطي "الأستروكس" فوجئ الأهالي بصوت طلقات نارية، تبعه إلقاء جثة الرجل الستيني من السيارة، ثم لاذ المتهم بالفرار بسيارته بعيدا عن موقع الجريمة، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.