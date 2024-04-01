عرضت فضائية «الغد»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تصرخ أمام ما تبقى من حطام مجمع الشفاء الطبي، والذي انسحبت منه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.



وقالت السيدة: «حسبنا الله ونعم الوكيل، قووا إيمانكم، زيدوا قلوبكم بالإيمان، والله غير الله ينصرنا، إذا كنا مع ربنا مش هيسيبنا».



وأضافت: «كونوا مع الله وجددوا النية.. جددوا الإيمان.. جددوا التقوى.. جددوا القلوب النضيفة، رب العباد أقوى من كل الدنيا، قولوا يا الله فرجها علينا من عندك؛ قوتك، ملائكتك، جنودك».





«إذا كنا مع الله مش هيسيبنا».. فلسطينية تصرخ من أمام ما تبقى من حطام #مجمع_الشفاء الطبي بعد انسحاب قوات الاحتـ.ـلال منه#قناة_الغد #فلسطين #غزة pic.twitter.com/Ctfh0z7MtG — قناة الغد (@AlGhadTV) April 1, 2024



وعثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.



وذكر الشهود أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.



وأوضحت مصادر طبية، أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق بقية المبنى فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، كذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.



وتم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.



وأوضحت أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها المواطنون في مجمع الشفاء الطبي وأخرج جثامين الشهداء والموتى منها وألقاهم في مناطق متفرقة بالمستشفى.



وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.