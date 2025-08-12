شهدت قائمة منتخب الناشئين التي تواجه الدنمارك بعد قليل، في ختام منافسات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت تسعة عشر عاماً، استبعاد بعض اللاعبين من المواجهة.

وتستضيف القاهرة النسخة الحادية عشر من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، في الفترة من السادس وحتى السابع عشر من أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبا من كافة قارات العالم تحت شعار مصر تستقبل العالم.

وتُقام كافة مباريات البطولة في أربع صالات هي صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 2 في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، والصالة الرئيسية لمجمع صالات استاد القاهرة

وقرر باربيتو استبعاد الحارس يوسف عبد الهادي وضم الحارس مصطفى عادل الذي دخل القائمة مساء أمس بدلا منه.

كما يستمر استبعاد اللاعب كريم حمدي، بالإضافة لخروج حسين أبو العلا من القائمة وعودة علي مدبولي.

وجاءت القائمة بالكامل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى عادل - عمر فتحي.

الجناح الأيسر: عمر مصطفى بركة- حازم الصباغ.

الظهير الأيسر: أحمدحلمي مصبح - عادل أحمد سعد - يحيى الكردي

صانع الألعاب: يوسف عبدالغني - حمزة وليد المرسي.

الظهير الأيمن: محمد عدلان - يوسف عمرو (2008) - سيف الدين جلال.

الجناح الأيمن: زیاد أحمد عواد - عبد الرحمن أشرف رشاد.

الدائرة: محمد أحمد إسماعيل - علي مدبولي.