وزير النقل الألماني السابق شوير يستقيل من عضوية البرلمان

أعلن وزير النقل الألماني السابق أندرياس شوير استقالته من عضوية البرلمان الاتحادي وبالتالي سيغادر البرلمان بشكل مبكر.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الاثنين: "بعد الأول من أبريل 2024، سأتخلى عن ولايتي كعضو في البرلمان الألماني"، ووجه شوير الشكر إلى العديد من الأشخاص على دعمهم وإخلاصهم وثقتهم على مدار هذه الفترة الطويلة. وأضاف: "كان لي الشرف أن أعمل من أجل بلادنا ولموطني".

من جانبه، أكد البرلمان استقالة شوير، وقال البرلمان في رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شوير تخلى عن عضويته اعتبارا من مطلع أبريل، مشيرا إلى أن هذا الخبر ليس كذبة أبريل.

ولم يكشف شوير/49 عاما/ بعد عن خططه للمستقبل.

كان شوير أعلن في يناير الماضي أنه لا يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية التالية. وذكر الحزب المسيحي البافاري آنذاك أن هذا القرار لم يكن سهلا على شوير.

تجدر الإشارة إلى أن شوير يشغل عضوية البرلمان الألماني عن دائرة باساو منذ عام 2002. وعمل شوير وكيلا لوزارة النقل في الفترة بين 2009 حتى 2013، كما تولى منصب أمين عام الحزب المسيحي البافاري في الفترة بين أواخر 2013 حتى 2018، وشارك في هذا المنصب مع الرئيس السابق للحزب هورست زيهوفر.

وبعد الانتخابات البرلمانية عام 2018، تولى شوير حقيبة النقل في الوزارة الرابعة للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

وكان شوير تعرض لانتقادات كبيرة بسبب فشله في تطبيق رسم مرور لسيارات الركاب على الطرق، وصار يُنْظَر إليه من قبل الكثيرين داخل حزبه المسيحي البافاري باعتباره عبئا على الحزب.