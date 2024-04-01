الأرصاد: ارتفاع قيم درجات الحرارة بما يفوق المعدلات الطبيعية بـ5 درجات

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الحالية تشهد استمرارا في ارتفاع قيم درجات الحرارة بما يفوق المعدلات الطبيعية بنحو خمس درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن البلاد تتأثر بمصادر كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وتكون هذه الكتل مرتفعة في درجات حرارتها.

وأشارت إلى أن هناك امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، ما يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأوضحت أن الأجواء نهارا ستكون حارة على معظم محافظات الجمهورية، من السواحل الشمالية الشرقية إلى الوجه البحري إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تكون بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية أقل في درجات الحرارة.

ونوهت بأن فترات الليل، تشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة، ويكون ذلك محسوسا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

ولفتت إلى أن الأجواء في تلك الفترات ستكون لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية، في حين قد تشهد مناطق مفتوحة أو لها ظهير صحراوي أو مدن جديدة بعضًا من البرودة أثناء نشاط الرياح.