برشلونة لا يفكر في الاستغناء عن جافي

أعلنت مصادر صحفية أن رئيس نادي ​برشلونة​، خوان لابورتا، رفض بشكل قاطع أي محاولات من ​باريس سان جيرمان​ للتعاقد مع لاعب الوسط جافي​، مؤكدًا أن النادي لن يفكر حتى في عرض بقيمة 100 مليون يورو، نظرًا لأهمية اللاعب في مشروع الفريق المستقبلي.

وأوضحت هذه المصادر أن باريس سان جيرمان بقيادة لويس انريكي يرى في جافي أحد المواهب البارزة التي يمكنها تعزيز خط وسط الفريق، خصوصًا مع أسلوبه القتالي وقدرته على اللعب في عدة مراكز. ورغم ذلك، فإن إدارة برشلونة تعتبر اللاعب جزءًا لا يتجزأ من خططها، ولا تفكر في الاستغناء عنه تحت أي ظرف، حيث إن جافي أثبت نفسه كلاعب أساسي بفضل مهاراته العالية وروحه القتالية في الملعب.