وجّه النائب عبد المنعم إمام انتقادات للحكومة خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقال: "مش عارف بنطلع للأمام أم نرجع للخلف".

وقال إمام خلال الجلسة العامة اليوم إن وزير المالية في 21 يونيو عقد مؤتمرًا تحت عنوان "شكرًا لكل من ساهم في التيسيرات الضريبية"، وفي تصريحات سابقة قال: "إن أي تعديلات في قوانين الضرائب نتكلم مع الناس قبلها"، مضيفًا: "النهاردة 28 يونيو، قانون القيمة المضافة جاي 27 يونيو، في 24 ساعة نناقش القانون، لا نأخذ فرصة للكلام مع الناس".

وأضاف إمام: "المجلس الأعلى للضرائب لم يُعرض عليه الأمر حتى تاريخه"، وتابع: "المسألة ليست قانون كويس أو وحش، أي حاجة عن الضرائب تعمل أزمة في مجتمع الأعمال، يجب التخلص من هذا النهج اللي كلنا كنا ضده".

وقال: "الحكومة كل شوية تفجّر أزمات ليه؟ إمبارح المنوفية، النهاردة تعديل مفاجئ على القيمة المضافة!" واستطرد: "إيه اللي بتعمله الحكومة دي؟ كل يوم مشاكل بالشكل ده، لحد إمتى؟". كما انتقد إحالة مشروع قانون التعليم في الوقت الحالي للمجلس، وقال: "الحكومة تعهدت بعدد من القوانين في دور الانعقاد الخامس، مش كل شوية قانون داخل بشكل مفاجئ، تعبنا، والطريقة دي تحط المجلس في مواجهة الناس في قوانين تعمل مشاكل".

من جانبه، عقّب وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي: "أقدّر حماس النائب عبد المنعم، وأحترم رأيه وكل الآراء، وأسجل تقديري للمجلس وشجاعته التشريعية والتصدي لمشكلات لم يتصدَ لها أي مجلس سابق، لكن هذا قدرنا، ونحن نبني دولة، ولازم لما نبني دولة يبقى عندنا شجاعة المواجهة".

وأضاف فوزي: "الحكومة لا تعمل وحدها، نعمل مع البرلمان والقيادة السياسية والأرض والمجتمع، ويقتضي الأمر التضحيات. حادثة المنوفية أليمة ومفجعة، لكن إحنا بنبني دولة، ولا نتهاون مع أي تقصير. أحيي المجلس على وقوفه لصالح الدستور وبناء دولة قوية، وهذا قدرنا".

فيما عقّب وزير المالية، أحمد كجوك: "توجد أمور تُناقش بسرعة، وبعض المنتجات تتطلب هذا النوع من العرض، وهذا جزء من طلبات مجتمع الأعمال، واستمعنا بشكل كبير لهم وبقدر كبير من الحرفية".