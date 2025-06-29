زيلينسكي: روسيا شنت هجمات على أوكرانيا بنحو 1100 قنبلة انزلاقية خلال أسبوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، صباح اليوم الأحد، مقتل طيار أوكراني عندما أصيبت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 أثناء التصدي لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.

وقال البيان إن الطيار، وهو برتبة ليفتنانت كولونيل، بذل كل ما بوسعه لإبعاد طائرته المنكوبة عن المناطق السكنية، لكنه لم يتمكن من القفز بالمظلة من الطائرة في الوقت المناسب.

وأضاف البيان أن الطيار، وهو من مواليد عام 1993، أسقط 7 أهداف جوية قبل أن يصاب.

وقال البيان "للأسف، تكبدنا خسارة مؤلمة أخرى".

وأعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تعازيه لأقارب الطيار.

وذكر بيان القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من 500 طائرة مسيرة وصاروخ من طرازات مختلفة على الأراضي الأوكرانية خلال الليل، مما أسفر عن وقوع إصابات وحدوث أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هذا هو أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وتعرض مجمع سكني في مدينة سميلا بمنطقة تشيركاسي جنوبي شرق كييف، لقصف صاروخي. وذكرت السلطات المحلية أن طفلا أصيب بجروح جراء الهجوم.

وكرر زيلينسكي مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، إن روسيا شنت، الأسبوع الماضي، هجوما باستخدام 114 صاروخا وأكثر من 1270 طائرة مسيرة ونحو 1100 قنبلة انزلاقية.

وكتب زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، "قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ زمن طويل مواصلة القتال، متجاهلا دعوات السلام من جميع أنحاء العالم".

وأكد زيلينسكي أيضا أن أوكرانيا يجب أن تعزز دفاعاتها الجوية، وقال إنها مستعدة لشراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.

ويعتبر فقدان الطيارين المدربين في الغرب على مقاتلات إف-16 الأمريكية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا. وتعتبر الخسائر من أسراب طائرات إف-16 نادرة نسبيا حتى الآن.