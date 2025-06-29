ترامب: أنجزوا الاتفاق بشأن غزة

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في حرب غزة، وإلى إبرام اتفاق يوقف القتال في الصراع المستمر منذ 20 شهرا، في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق.

وقال مسئول إسرائيلي، إنه يجري وضع خطط لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، في إشارة إلى احتمال وجود تقدم نحو اتفاق جديد.

ورفض المسئول مناقشة محور الزيارة، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة خطط لم تحسم بعد بشكل نهائي.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، صباح اليوم الأحد، "أنجزوا الاتفاق بشأن غزة. استعيدوا الرهائن!!!"

وأثار ترامب، أمس الأول الجمعة، توقعات بالتوصل إلى اتفاق، قائلا إنه قد يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. وقال ترامب، ردا على أسئلة الصحفيين، "نحن نعمل على ملف غزة ونحاول إيجاد حل له".

ومن المقرر أن يتوجه كبير مستشاري نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار.