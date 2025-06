ظهور كيت بلانشيت في لعبة الحبار 3 يثير الجدل حول نسخة أمريكية محتملة من المسلسل

أثار ظهور النجمة العالمية كيت بلانشيت في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث لمسلسل "Squid Game / لعبة الحبار"، الذي طُرح حديثًا على منصة نتفليكس ويتكون من 6 حلقات تحت عنوان "Time to Play One Last Game"، تساؤلات واسعة حول إمكانية إنتاج نسخة أمريكية من المسلسل الكوري الأشهر عالميًا.

ورغم غياب أي تأكيد رسمي من نتفليكس، فإن ظهور بلانشيت بدور مسؤولة توظيف من لوس أنجلوس اعتبره كثيرون إشارة ضمنية على نية المنصة إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية تدور أحداثها في الولايات المتحدة، خاصة مع تصدّر الموسم الجديد لقائمة الأعلى مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحه.

وكانت شائعات إنتاج نسخ فرعية من "لعبة الحبار" قد بدأت منذ النجاح المدوي للموسم الأول في 2021، وذكرت تقارير – أبرزها موقع Deadline – أن المخرج الشهير ديفيد فينشر يعمل على تطوير النسخة الأمريكية، ويكتبها دينيس كيلي، دون أي تعليق من نتفليكس على صحة هذه المعلومات.

من جانبه، لم يغلق هوانغ دونغ هيوك، مبتكر وكاتب ومخرج المسلسل، الباب أمام إنتاج أجزاء فرعية، وقال في تصريحات لمجلة Entertainment Weekly: "لا أقصد القول إنني سأغلق باب إنتاج أعمال فرعية أو أجزاء تالية".

وأوضح هوانغ في حوار مع موقع تودوم التابع لنتفليكس أن اختيار بلانشيت جاء بهدف تعزيز عنصر الإثارة: "رأينا أن وجود امرأة كمسؤولة توظيف سيكون أكثر إثارة وتشويقًا... أما بالنسبة لاختيار كيت بلانشيت، فهي ببساطة الأفضل، بجاذبية لا مثيل لها. من منا لا يحبها؟".

ورغم التكهنات، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مشاركة بلانشيت مقدمة فعلية لمشروع جديد أو مجرد ظهور لمرة واحدة ضمن سياق الموسم الحالي.