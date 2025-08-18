تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، محاكمة 3 طلاب وسائق للنقل الذكي، لاتهامهم بمطاردة فتاتين، والتسبب في إصابتهن، بعد اصطدام سيارتهما بسيارة نقل كانت متوقفة على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدي 3 سيارات، لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

وتمكن الأمن من تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها في حينه، وتبين أنهم 3 طلاب، وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها وباشرت النيابة العامة التحقيقات.