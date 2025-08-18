لاريجاني: إيران أعادت ترميم قدراتها العسكرية بعد الحرب مع إسرائيل

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن إيران عملت على إعادة ترميم قدراتها العسكرية عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وأضاف لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية بُثّت، أمس الأحد، إن "القوات المسلحة في حالة يقظة تامة حالياً، وعملنا على معالجة نقاط الضعف منذ الأيام الأولى بعد الحرب"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وفيما يخص المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أوضح لاريجاني أن "المفاوضات تكتيك، وأحياناً تكون واجبة، لكن الأهم هو أن نكون في موقع قوة".

وشدد أمين مجلس الأمن القومي على أن إيران "لا تقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل زمنية محددة"، في إشارة إلى الضغوط الغربية بشأن البرنامج النووي.

وفيما يتعلق بلبنان، قال لاريجاني: "نحن لا نتدخل في الشئون الداخلية للبنان لكننا في كل الأحوال نقف إلى جانبهم والقرار بيد الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أن "بطولات حزب الله لم تسمح لإسرائيل بالسيطرة على الأرض".

وتابع: "إسرائيل كانت تقصف من الجو لكنّها على الأرض لم تكن قادرة على التقدّم"، مؤكدا "على حق الشعوب أن تملك قرارها وسيادتها وواجبنا أن نكون إلى جانبها بالمساندة لا بالوصاية".