السعودية وباكستان تبحثان جهود تهدئة الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفيًا مع نظيره الباكستاني إسحاق دار اليوم الخميس، الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة خاصة بعد تجدد القتال بين القوات الباكستانية والأفغانية بعد وساطة سعودية الأحد الماضي أدت إلى وقف القتال ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت (واس)، إن تجدد القتال بين الجارتين باكستان وأفغانستان تسبب في مقتل أكثر من 20 شخصا .

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الأحد الماضي، انتهاء العمليات العسكرية على الحدود المشتركة مع باكستان ، وذلك بوساطة سعودية أسهمت في تهدئة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وبدأ التصعيد الخميس الماضي، بسماع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية، وانفجار ثالث في جنوب شرقي البلاد.

وحملت وزارة الدفاع في حكومة "طالبان" باكستان مسؤولية الهجمات، متهمة إياها بـ"انتهاك سيادتها"، فيما لم تؤكد إسلام أباد دورها، لكنها دعت كابول إلى وقف إيواء عناصر من حركة (طالبان) الباكستانية.