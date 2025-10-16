غارات إسرائيلية تستهدف عددا من مناطق جنوبي لبنان وبلدة في الشرق

شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي عصر ومساء اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في الجنوب اللبناني وأطراف بلدة شمسطار شرق لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفّذت القوات الإسرائيلية مساء اليوم عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة الخيامفي جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.