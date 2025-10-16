 غارات إسرائيلية تستهدف عددا من مناطق جنوبي لبنان وبلدة في الشرق - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 9:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

غارات إسرائيلية تستهدف عددا من مناطق جنوبي لبنان وبلدة في الشرق

د ب أ
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 8:27 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 8:27 م

شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي عصر ومساء اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في الجنوب اللبناني وأطراف بلدة شمسطار شرق لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفّذت القوات الإسرائيلية مساء اليوم عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة الخيامفي جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27  نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك