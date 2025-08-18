 أستراليا تحظر دخول عضو كنيست إلى أراضيها لمدة 3 سنوات - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 10:50 ص القاهرة
أستراليا تحظر دخول عضو كنيست إلى أراضيها لمدة 3 سنوات

بيت لحم - معا
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:35 ص

حظرت أستراليا، عضو الكنيست الإسرائيلي "سيمحا روتمن" الدخول إلى أراضيها لمدة 3 سنوات بسبب تصريحاته المعارضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

ورفضت أستراليا طلب تأشيرة "روتمن"، بعد أن طلب حضور مؤتمر في البلاد.

وصرح وزير الداخلية الأسترالي توني باراك، في بيان: "إذا كنتم قادمين إلينا لنشر الكراهية والانقسام، فنحن لا نريدكم".

ووفقًا لصحيفة الجارديان، لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد أعدت الحكومة الأسترالية قائمة باقتباسات من "روتمن" لدعم ادعاءاتها، بما في ذلك معارضة قيام دولة فلسطينية ودعم السيادة.

فيما صرح "روتمن" لموقع Ynet بأن "الحكومة الأسترالية اختارت الاستسلام للإرهاب".

