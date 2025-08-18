تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالب بوقف حرب غزة

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب، بمشاركة عائلات المحتجزين عائلات المحتجزين للمطالبة بوقف حرب غزة.

تظاهرة حاشدة في تل أبيب



وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، خلال بيان، إن نحو 150 ألف شخص يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب واستعادة المحتجزين، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتفيد تقديرات الشرطة الاسرائيلية بتظاهر نحو 150 ألف شخص في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب واستعادة المحتجزين.

وشارك الآلاف من الإسرائيليين، أمس الأحد، في إضراب بأنحاء إسرائيل، دعمًا لعائلات المحتجزين في قطاع غزة، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب وإطلاق سراح بقية المحتجزين.

وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور المحتجزين، بينما علت الصفارات والأبواق وقرع الطبول في مسيرات في مختلف أنحاء إسرائيل.

وأغلق بعض المتظاهرين الشوارع والطرق السريعة، ومنها الطريق الرئيسي بين القدس وتل أبيب.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 38 متظاهرًا، واشتبك بعض المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات مع الشرطة التي أبعدتهم عن المكان.

إلى ذلك، تجمعت عائلات المحتجزين، اللاتي دعت للإضراب، في ساحة المحتجزين بتل أبيب، برفقة عدد من المحتجزين المفرج عنهم وعائلات القتلى، أمس الأحد.

وشارك الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوج، عائلات المحتجزيت فعاليتهم اليوم في تل أبيب، وحضر لساحة المحتجزين، مطالبًا بالعمل على إعادة جميع المحتجزين.

ماذا قالت المعارضة؟



من جانبه، انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، الوزراء وأعضاء الكنيست الذين هاجموا الإضراب وعائلات المحتجزين، وكتب عبر منصة "إكس": "صفحة الرسائل الجديدة والحقيرة لوزراء الحكومة تتهم المضربين والمتظاهرين الذين شاركوا في الإضراب بمساعدة حماس، ألا تخجلون؟ لم يقوِّ أحد حماس أكثر منكم، لقد نقلتم لهم عشرات الملايين من الدولارات في حقائب".

من جهته، قال رئيس حزب "أزرق أبيض" ووزير الجيش الأسبق، بيني جانتس، إن مهاجمة عائلات المحتجزين و"أنتم تتحملون مسئولية احتجاز أبنائهم لدى حماس لما يقرب من عامين تُضعفنا وتُفرِّقنا، دعمهم هو ما يُقوِّينا ويُقوِّيهم".