القبض على متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين ببيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية.

البداية عندما رصدت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به قيام شخصين ببيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، سائق وعاطل مقيمان بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري البودر والآيس، وفرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.