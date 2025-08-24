 القبض على متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 5:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

القبض على متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 5:23 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 5:23 م

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين ببيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية.

البداية عندما رصدت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به قيام شخصين ببيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، سائق وعاطل مقيمان بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري البودر والآيس، وفرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك