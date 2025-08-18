3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا بأن القصف استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة "بلوك 3" بمخيم البريج، مضيفا أنه تم نقل جثامين الشهداء، والمصابين، إلى مستشفى العودة في النصيرات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,944 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 155,886 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.