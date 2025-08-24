قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطة احتلال غزة بعد موافقة الحركة على مقترح الوسطاء يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «وافقنا على صفقة جزئية، وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض كل الحلول».

وأشارت إلى أن «الاعترافات الإسرائيلية والأمريكية تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار».

وذكرت أن اعترافات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، تؤكد أن نتنياهو كان يماطل ويكذب، بوضعه شروط جديدة كلما اقترب إنجاز الاتفاق.

وشددت على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى، مؤكدة أن نتنياهو يتحمل المسئوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة.

وواصلت: «أكثر من اثنين وعشرين شهراً من العدوان أثبتت وَهْم الانتصار المطلق الذي يثرثر به مجرمو الحرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وندعو لاستمرار الضغوط الرسمية والشعبية لوقف الإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها الذي سيستمر نحو شهرين، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين منها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيس الأركان إيال زامير، يريد أن يكون احتلال غزة بطيئا حفاظا على حياة الجنود ولتجنب المس «بالرهائن».

ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لا ينوي وقف عملية «عربات جدعون2» التي يقول إنها ستمكّن الجيش من احتلال غزة وتحقيق النصر على حركة حماس.