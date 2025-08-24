سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دخلت قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 12 شاحنة، الأحد، إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا من خلال معبر بصر الحرير بريف درعا الشرقي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "قافلة مساعدات إغاثية وغذائية مؤلفة من 12 شاحنة دخلت إلى محافظة السويداء عبر ممر بصر الحرير بريف درعا".

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول الجهة المقدمة للمساعدات.

والأربعاء نقلت "سانا" عن مصدر حكومي لم تسمه أن تقديم المساعدات الإنسانية يتم حصراً بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق، "حرصاً على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم إلى جميع المستحقين، بما في ذلك محافظة السويداء (جنوب) وغيرها من المناطق".

وعبر الممر نفسه، دخلت السبت، 18 شاحنة إلى السويداء تحمل مواد غذائية ودقيقا، وفق وكالة "سانا".

ويتواصل عبر معبري بصر الحرير وبصرى الشام إدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء، تزامنا مع استمرار إجلاء المدنيين الراغبين في الخروج المؤقت من المدينة حتى تأمينها من "المجموعات الخارجة عن القانون".

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.