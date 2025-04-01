أموريم: برونو فيرنانديز لن ينتقل لريال مدريد

أكّد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أن نجم الفريق "لن يذهب إلى أي مكان"، رغم ارتباط اسمه بريال مدريد.

وأضاف "أريد بقاء برونو فرنانديز هنا لأنه حتى في أصعب فترات الموسم كان يقدم أداء مميزا، نرغب في الفوز بالدوري الإنجليزي مجددا، ولذلك نريد أفضل اللاعبين معنا".

ويرتبط فرنانديز (30 عاما) الذي سجل 95 هدفا في 277 مباراة منذ انضمامه من سبورتنج لشبونة عام 2020، بعقد مع يونايتد يمتد حتى 2027.

وتداول اسمه في الأيام الماضية في تقارير أشارت إلى انتقال محتمل للعملاق الإسباني ريال مدريد مقابل 90 مليون جنيه استرليني (نحو 107.4 مليون يورو).

لكن أموريم القادم من سبورتنج هو الآخر قال "لا، هذا لن يحدث".

وتابع "هو في الـ29 من عمره على ما أعتقد، لكنه لا يزال شابا لأنّه يلعب 55 مباراة في كل موسم، يسجّل ويصنع أهدافا بمجموع لا يقل عن 30 مساهمة، وهذا هو النوع من اللاعبين الذي نريده معنا... لذا لن يرحل".

وأكّد أموريم الذي تلقى انتقادات عديدة منذ وصوله العام الماضي بسبب النتائج: "نحن من نتحكم بالموقف، وأشعر أنه سعيد جدا هنا".