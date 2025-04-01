الأمم المتحدة: قصف الضاحية الجنوبية لبيروت جاء رغم اتخاذ حكومة لبنان خطوات إيجابية

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، إن الغارة الأخيرة التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت، رغم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات إيجابية وبدء عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم تدريجياً.

واعتبرت بلاسخارت، على منصة "إكس"، أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 هو "السبيل الوحيد الممكن للمضي إلى الأمام"، في إشارة إلى القرار الذي أنهى حرباً بين إسرائيل و"حزب الله" اللبنانية عام 2006، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق استشهاد 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

‏وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "الجيش استهدف عنصراً من جماعة حزب الله في الهجوم الذي نفَّذته طائرات حربية على الضاحية الجنوبية"، بتوجيه من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).