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أعرب الفنان محمد ممدوح، عن سعادته في المشاركة كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي٦"، ضمن حلقة مهرجان المزاريطة.



وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلا: "اتبسطت جدا اني اشتغلت مع مكي ومحمد سلام الموهوب طبعا وصديق عمري".

وأضاف: "حابب أشيد جدا بصراحة بشغل المخرج الاستاذ أحمد الجندي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين ومدير تصوير احمد محمد عبد العزيز ومهندس الصوت سامح جمال اللي بسببهم ضحكنا كتير أوي مع مواهب جديدة زي رحمة أحمد (مربوحة) ومصطفى غريب (العترة الكبير) والطفل عبد الرحمن طه (العترة الصغير) وعبد الرحمن حسن (طبازة)".



وأكد: " كل المواهب دي عرفت تضحكنا برتم ضحك مظبوط بسبب كتابة وإخراج كوميدي زي ما قال الكتاب.. شكرا فريق الكبير".



