بابا الفاتيكان: الحرب في أوكرانيا سقوط مروّع للبشرية تجعلني أعاني وأبكي

وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها سقوط مروّع للبشرية تجعله يعاني ويبكي، داعيًّا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول.

وفي حديثه إلى الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس، انتقد فرنسيس مرة أخرى روسيا ضمنيا قائلاً إن ماريوبول "تعرضت للقصف والتدمير بوحشية"، بحسب وكالة رويترز.

في غضون ذلك، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في زيارة غير معلنة أجرتها الأخيرة للعاصمة كييف.

وأعرب زيلينسكي، في تغريدة، عن شكره لبيلوسي وشارك، عبر حسابه في تويتر، مقطعا مصورا يظهر استقباله لها إلى جانب وفد من مسؤولين أمريكيين معها.

وقال زيلينسكي لبيلوسي: «أنا ممتن لكم لهذه الإشارة على الدعم القوي من الولايات المتحدة».

كما منح الرئيس الأوكراني رئيسة مجلس النواب الأمريكي وسام الأميرة أولغا على "مساهمتها الشخصية الكبيرة" لتقوية التعاون الأمريكي الأوكراني ودعم "أوكرانيا المستقلة والديمقراطية وذات السيادة".

بدورها، أكدت بيلوسي زيارتها لكييف، وقالت إن وفد الكونغرس المرافق لها سافر إلى كييف "لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها للعالم بأسره: أمريكا تقف بحزم مع أوكرانيا".

ولفتت أن دعما أمريكيا إضافيا في الطريق إلى أوكرانيا، معربة عن أملها في أن يتم تمرير حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار طلبها الرئيس جو بايدن لأوكرانيا.

وسيسافر الوفد الأمريكي أيضا إلى بولندا، التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين، لشكر قيادتها على "تفانيها وجهودها الإنسانية".