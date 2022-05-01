 انضمام لاعبين اثنين من أبناء بني سويف لمنتخب مصر في رفع الأثقال - بوابة الشروق
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انضمام لاعبين اثنين من أبناء بني سويف لمنتخب مصر في رفع الأثقال

حازم الخولي
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 5:28 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 5:28 م
هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة انضمام لاعبين من أبناء بني سويف إلى منتخب مصر لرفع الأثقال (محمد عبد المنعم، أحمد حمدي) من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "مرحلة الواعدين"، والذي يشرف عليه الكابتن إيمان حسين مشرف عام المشروع.

من جهته، قال مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، إنه تم اختيار اللاعب محمد عبد المنعم سيد للمشاركة في بطولة العالم للناشئين فى رفع الاثقال باليونان في الفترة من 1 إلى 11 مايو الجاري، واللاعب أحمد حمدى توفيق؛ للمشاركة في بطولة العالم للناشئين في المكسيك في الفترة من 10 إلى 19 يونيو المقبل.

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