الدهراوي بعد اعتلاء الترتيب العالمي للكاراتيه:انتظروا المزيد من البطولات والألقاب

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن مجلس الادارة حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات أمام لاعبي المنتخب والجهاز الفني ليتحقق الإنجاز التاريخي باعتلاء الترتيب في الدوري العالمي للشباب والناشئين التي أقيمت في قبرص.

أضاف أن ذلك الإنجاز التاريخي بلا شك يضاف إلى رصيد الاتحاد ومن ثم فإنه جاء بعد دراسة وجهد متواصل من قبل مجلس الادارة والأجهزة الفنية التي حرصت على متابعة اللاعبين عن قرب للوقوف على مستواهم الفني والبدني.

أضاف أنه يعد الجماهير باستمرار المنافسة على حصد البطولات والألقاب في الفترة المقبلة والميداليات المتنوعة. اعتلى لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه للشباب والناشئين صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري العالمي المقامة حاليا في قبرص بعد انتزاعهم العديد من الميداليات المتنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية.

انتزع لاعبو منتخبنا الوطني 19 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات و3 ميداليات فضية وسبع برونزيات. جاءت الذهبيات من نصيب جنى خميس كاتا شابات وأورى مصطفى ذهبية في وزن 53 كجم، رحمة محمد وزن تحت ٥٩ كجم، ومحمد هاني في وزن تحت ٥٥ كجم، و عمر أشرف في وزن فوق ٧٦ كجم.

بالإضافة إلى مريم أحمد "كاتا ناشئات" و عمر أحمد إسماعيل في وزن فوق 70 كجم، ومحمد أشرف في وزن تحت 57 كجم، وعبدالله علي في وزن تحت 52 كجم.

بينما جاءت الفضيات من نصيب عمر عماد في وزن تحت 52 كجم، وجنى وليد في وزن تحت 47 كجم، وجنى حازم في وزن تحت 54 كجم.

أما الميداليات البرونزية فقد حصل عليها كل من حبيبه احمد في كاتا شابات، ومحمود حبشي في كاتا شباب، ومحمود عبد العزيز في وزن تحت ٦٨كجم، ويوسف هانى في وزن تحت ٧٦ كجم، و فرح احمد في وزن فوق ٥٩ كجم، كريم محمد في وزن تحت ٦٣كجم، وملك ناجى في وزن فوق ٥٤كجم.