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تقرير: مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم ساوثهامبتون

د ب أ
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 11:29 ص

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يتطلع لضم جيمس وارد-براوس لاعب وسط ساوثهامبتون.

ويحتاج مانشستر لتدعيم خط وسطه حيث ينتهي عقد بول بوجبا في  نهاية الموسم فيما يتبقى موسم واحد في عقد نيمانيا ماتيتش.

وبحسب صحيفة "ذي صن" فإن إيريك تين هاج المدرب الجديد لمانشستر أبدى إعجابه بنجم وسط ساوثهامبتون، والذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في 2026.

وجاء اهتمام مانشستر بجيمس وارد براوس /27 عاما/ بعد مبالغة ويستهام يونايتد في سعر نجم وسطه ديكلان رايس، حيث تردد أنه طلب الحصول على 150 مليون جنيه استرليني للتفريط في اللاعب.


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