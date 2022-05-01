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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طليقته في الغربية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات بالغربية للاعتداء بالضرب من قِبل طليقها لرفضها الرجوع إليه.

وبفحص الواقعة تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من عاملة بمكتب لبيع الأثاثات المكتبية، مقيمة بدائرة المركز، تتهم طليقها (شخص – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "كدمات بالذراعين والوجه" والتلويح بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته حال تواجدها بمحل عملها، وعللت ذلك لوجود قضايا نفقة بينهما منظورة أمام القضاء.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة للخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.