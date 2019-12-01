قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن مشكلة سوق الذهب الحقيقية تكمن في نقص المعروض ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ مقترح السماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال 150 جرام ذهب بقيمة تعادل 10 آلاف دولار بدون جمارك يمثل معادلة قد تكون مرضية، وتعالج جزءا من نقص المعروض.

وأشار إلى أنّ تجار الذهب يحاولون مساعدة المستهلك لإيصال الخامة إليه وأن يتحوط ويحفظ قيمة النقد الخاص به بسعر مناسب وملائم، وليس حبا في زيادة الأسعار أو استغلال الفرصة، معتبرا أنّ هناك أقاويل وصفها بغير الحقيقية يتم ترديدها عن التجار في هذا الصدد.

ولفت إلى أنّ العديد من محال الذهب لديها مخزون من المشغولات أكثر من توفر السبائك والجنيهات الذهب، موضحا أن المشغولات بديل مناسب كونها «زينة وخزينة»، وفق تعبيره.

ونوه بأن الثابت والمعروف عن الذهب كما جرت العادة أنه مشغولات وليس سبائك وجنيهات، موضحا أن أحدا لم يكن يلجأ لهذه السبائك والجنيهات من قبل.

وأفاد بأن الدولة لا تتأخر عن مد يد العون في دعم المواطنين، مشددا على أن الارتفاعات المتزايدة في الأسعار يجب أن تكون معقولة.