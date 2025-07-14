صاروخ إسرائيلي يخطئ هدفه ويقتل 8 فلسطينيين معظمهم أطفال في النصيرات

قالت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية، يوم الأحد، إن ثمانية فلسطينيين على الأقل معظمهم أطفال، قتلوا صباح اليوم بصاروخ أخطأ هدفه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بسبب عطل فني.





وأضاف هيئة البث أن الهدف من الهجوم كان في الأصل تصفية ناشط في "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وقال الدكتور أحمد أبو سيفان طبيب الطوارئ في مستشفى العودة، إن الصاروخ ضرب نقطة توزيع مياه في مخيم النصيرات مما أسفر عن مقتل 6 أطفال ورجلين وإصابة 17 آخرين.

من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "صاروخ النصيرات" أخطأ هدفه بعشرات الأمتار، مشيرا إلى أن الحادث قيد المراجعة.

وهذه الواقعة تضاف إلى سلسلة من الهجمات التي زادت من معاناة سكان غزة، حيث أدى نقص الوقود إلى إغلاق محطات تحلية المياه، مما جعل مراكز التوزيع ملاذا أخيرا للحصول على المياه، وفقا لـ"رويترز".

وتفاقم نقص المياه في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أدى شح الوقود إلى توقف مرافق التحلية والصرف الصحي، مما أجبر السكان على الاعتماد على نقاط التوزيع لملء حاوياتهم البلاستيكية.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 12 شخصا، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سوقا مزدحمة في مدينة غزة صباح اليوم وفقا لوزارة الصحة في غزة.

هذا ومع استمرار الحرب المدمرة والكارثة الإنسانية المتفاقمة يوما بعد يوم، تظل مفاوضات وقف إطلاق النار تراوح مكانها حيث تستمر الخلافات بين إسرائيل وحماس حول مدى الإنسحاب الإسرائيلي من القطاع.

ولم تحرز المحادثات غير المباشرة في الدوحة التي تتناول اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تقدما يذكر وسط تبادل الاتهامات بالتعنت.