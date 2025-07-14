 مفاوض أوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الاتحاد الأوروبي ستعيق التجارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفاوض أوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الاتحاد الأوروبي ستعيق التجارة

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:37 ص

حذّر كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تؤثر بشدة على التجارة وسلاسل التوريد عبر الأطلسي.

وقال ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، بشأن زيادة الرسوم الجمركية المُهددة، والمقررة اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل: "سيكون هناك تأثير هائل على التجارة. سيكون من شبه المستحيل مواصلة التجارة كما اعتدنا في العلاقات عبر الأطلسي".

وأكد شيفتشوفيتش، الذي يقود فريق التفاوض الأوروبي في النزاع التجاري مع واشنطن: "إنها (الرسوم الجمركية الأمريكية) تعيق التجارة".

وقال: "ستتأثر سلاسل التوريد عبر الأطلسي بشدة على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن الولايات المتحدة أيضا لا ترغب في مثل هذا السيناريو.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أظهر "صبرا هائلا وإبداعا كبيرا من أجل إيجاد الحلول" مع الولايات المتحدة.


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