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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، بالمصانع العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 يوليو 2025.

- جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 38250 جنيها للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 36900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 3725 جنيها للطن.

وثبت سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3725 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت السويس مسجلا 3900 جنيه للطن.

واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3875 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 3900 جنيه للطن.



