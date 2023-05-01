محامي ترامب يطالب بإعلان بطلان محاكمة موكله في قضية اغتصابه صحفية والمحكمة ترفض

جرى رفض طلب دونالد ترامب بإعلان بطلان محاكمته في الدعوى المدنيةالمرفوعة ضدة بتهمة الاغتصاب، استنادا على ما وصفه بأحكام "غير عادة وظالمة" تمثلت في منح المتهمة له ميزة المثول أمام هيئة المحلفين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أن جو تاكوبينا محامي الرئيس السابق قال في رسالة بعث بها اليوم إلى لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إنه يجب على المحكمة منح صفة المعيبة للمحاكمة وإعلان أنها باطلة،وهو ما يعني على الأرجح بدء محاكمة جديدة - أو تصحيح المضبطة لمعالجة سلسلة من الأحكام يزعم أنها منحت ميزة غير عادلة للكاتبة الصحفية ئي جين كارول التي تدعي أن ترامب اغتصبها في تسعينيات القرن الماضي.

وأوضحت بلومبرج أنه بعد أن قرأ الرسالة رفض القاضي صباح اليوم وهو على المنصة الطلب دون تفسير للرفض، حيث عادت المحاكمة إلى مسارها. وسوف يلي ذلك على الأرجح إصدار حكم مكتوب.

وطلب تاكوبينا أيضا مجالا أكبر لاستجواب كارول عندما عادت إلى منصة الشهود اليوم. ودفع بأن كابلان رفض ملاحظاته على الاستجواب الأسبوع الماضي بشأن تفاصيل الاعتداء المزعوم وما أعقب ذلك.

وهذا هو الأسبوع الثاني من المحاكمة التي لم يحضرها ترامب.

وتزعم كارول وهي كاتبة عمود سابقة بمجلة "إيلي"، أن ترامب اغتصبها في غرفة تجربة الملابس بمتجر بيرجدورف جودمان في عام 1995 أو 1996.

ورفعت الدعوى العام الماضي بموجب قانون صادر في ولاية نيويورك يرفع بشكل مؤقت قانون التقادم بشأن دعاوى الاعتداء الجنسي التي مضى عليها عقود من الزمان.

ونفى ترامب ارتكابه أي جرم في القضية، مثلما هو الحال في كافة القضايا والتحقيقات التي يواجهها، ووصفها بأنها جزء من جهد حزبي لإسقاطه.