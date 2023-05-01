إلغاء حوالي 40 رحلة جوية في مطار بالعاصمة الفلبينية بسبب انقطاع التيار الكهربائي

أدى انقطاع التيار الكهربائي اليوم الاثنين، في المبنى رقم 3 بمطار في العاصمة الفلبينية (مانيلا) إلى إلغاء حوالي 40 رحلة محلية تابعة لشركة "سيبو باسيفيك" للطيران.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مطار نينوي أكينو الدولي قوله إنه من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات بسبب الانقطاع في الكهرباء دون الكشف عن سبب هذا الانقطاع.

وأضاف المطار -في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن أنظمة الطاقة الاحتياطية توفر الكهرباء للمنشآت الحيوية، ما يمكن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركات الطيران والهجرة من العمل جزئيا للتنسيق مع الركاب الوافدين والمغادرين.

بدورها، تبحث شركة "مانيلا إلكتريك" المشغل الرئيسي للمطار في سبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يأتي خلال ذروة موسم السفر حيث يوشك العديد من الفلبينيين على العودة إلى ديارهم من رحلات عطلة نهاية الأسبوع التي تستغرق ثلاثة أيام.

وقد أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن تعليمات لوزير النقل جايمي باوتيستا بإعادة تشغيل الطاقة العادية في المبنى رقم 3 بالمطار في أقرب وقت ممكن مع تقديم المساعدة للركاب المتضررين، وذلك حسبما أعلن مكتبه.

وفي بيان لها، عرضت شركة "سيبو باسيفيك" على ركابها المغادرين من وإلى المبنى رقم 3 خيارا لإعادة الحجز أو طلب استرداد الأموال ليتم وضعها في صندوق سفر للاستخدام المستقبلي.