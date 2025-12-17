متحف اللوفر الفرنسي لا يزال مغلقا وسط مناقشات الموظفين حول تمديد الإضراب

ظل متحف اللوفر في باريس، أكثر المتاحف زيارة في العالم، مغلقا اليوم الأربعاء، ينما يواصل موظفوه مناقشاتهم بشأن تمديد إضرابهم عن العمل الذي بدأ يوم الاثنين بسبب الأجور وظروف العمل.

ويأتي الإضراب بعد سرقة مجوهرات ثمينة في أكتوبر، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالبنية التحتية ظهرت مؤخرا، بما في ذلك تسرب المياه الذي أتلف كتبا قديمة، وهو ما كشف عن ثغرات أمنية صارخة وتدهور حالة المتحف.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قالت نقابات إن الموظفين في متحف اللوفر يعملون فوق طاقتهم ويعانون من سوء الإدارة، ويطالبون بزيادة عدد الموظفين ورفع الأجور وإعادة توجيه الإنفاق.

ومن المقرر أن ترد مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار، على أسئلة مجلس الشيوخ الفرنسي بعد ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعرضها لانتقادات شديدة منذ أن سرق لصوص في أكتوبر مجوهرات ملكية بقيمة 88 مليون يورو (103.14 مليون دولار).