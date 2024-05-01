استطلاع: غالبية الألمان ترى تدهورا في التعايش الاجتماعي

كشف استطلاع للرأي أن 78% من المواطنين في ألمانيا يرون تدهورا في التعايش الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألمانية "دي إيه كيه" تزايدا في عدد الأفراد الذين يتعرضون لإهانات وعدم احترام.

وذكرت الشركة أن الغالبية العظمى ممن شملهم الاستطلاع مقتنعة في الوقت نفسه بأن تحسن التماسك الاجتماعي يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الصحة.

وتحدثت الغالبية العظمى من الألمان عن تعرضهم لتغيرات سلبية في الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت. وتبلغ الزيادة مقارنة بالعام السابق سبع نقاط مئوية لتصل إلى 82%. ويرى 81% تدهورا في التعامل مع الآخرين عند التسوق أو في حركة المرور، ويرصد 41% تدهورا في المدرسة أو الجامعة أو العمل. ووفقا لتصريحاتهم، فإن 85% ممن شملهم الاستطلاع شهدوا زيادة في الإهانات وعدم الاحترام - بعد 76% في العام السابق. وشكا أيضا 79% من العدوانية، والأنانية (74%)، والتعصب والإقصاء (71%)، واللامبالاة (76%). ويعتقد أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أن الأطفال والشباب يتضررون بشكل خاص بهذا الأمر.

وعلى خلفية هذه الأرقام، أطلقت شركة التأمين الصحي الألمانية ووزيرة الأسرة ليزا باوس مسابقة "وجوه من أجل تعايش صحي" لهذا العام. وتتولى الوزيرة رعاية المسابقة، التي تبحث للمرة الرابعة من خلالها شركة التأمين الصحي عن مشاريع نموذجية في مجالات الصحة والوقاية والرعاية. وتهدف المسابقة إلى تعزيز الاحترام والتسامح وروح الجماعة. وتقام المسابقة في جميع الولايات الألمانية الستة عشر ويدعمها العديد من رؤساء حكومات الولايات.

وأكدت باوز أن التمتع بصحة جيدة يعني أكثر من عدم المرض، وقالت: "الصحة تعني السلامة الجسدية والعقلية والاجتماعية. إنها تعني الوقاية والعناية والرعاية والقدرة على المشاركة وغير ذلك من الأمور"، مضيفة أن العيش المشترك بصحة يعني دعم بعضنا البعض والحيلولة دون تسبب الفقر في حرمان الناس من فرص التعليم والمشاركة الاجتماعية والصحة.

ورأى رئيس مجلس إدارة "دي إيه كيه"، أندرياس شتورم، ضرورة اتخاذ إجراءات في ضوء نتائج الاستطلاع، وقال: "من المثير للقلق أن تعتقد الغالبية العظمى من المواطنين أن التعايش في ألمانيا ساء... علينا كمجتمع أن نتخذ إجراءات مضادة فعالة هنا. نحن بحاجة إلى أشخاص نشطين من أجل تعايش صحي. نريد عبر مسابقتنا تعزيز وتكريم هذا النشاط المعزز لتفاعل محترم ومجتمع نابض".

ويمكن المشاركة في المسابقة حتى 15 سبتمبر المقبل.