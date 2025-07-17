سانا: مجموعات خارجة عن القانون ترتكب مجازر بحق المدنيين وأبناء العشائر في ريف السويداء

بعد تطبيق بنود الاتفاق في السويداء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية السورية، وتكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسئولية حفظ الأمن في المحافظة، اعتدت مجموعات خارجة عن القانون على حي المقوس، وارتكبت مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن تلك المجموعات هاجمت الحي، وارتكبت مجازر بحق النساء والأطفال، ونفذت تصفيات ميدانية وانتهاكات بحق أبناء المنطقة من العشائر والبدو، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وأضافت المصادر: «إنه ومنذ ساعات الصباح تم تسجيل حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء، وسط تهديدات من قبل مجموعات خارجة عن القانون باستهدافهم».

وتداول ناشطون مقاطع مصوّرة وصوراً، تظهر عائلات مشرّدة من سكان العشائر في محيط محافظة السويداء بعد مغادرتها قسراً تحت تهديد السلاح، وفقاً لما علّق ناشطون محليون، كما أظهرت جثامين لأطفال ونساء ملطّخة بالدماء ضمن طبيعة جغرافية شبيهة بالمنطقة.

وأطلقت عائلات من البدو نداءات استغاثة للتدخل وحماية ما تبقّى من العائلات في المنطقة، وسط تهديدات مستمرة من قبل الفصائل المحلية في المحافظة.

وبحسب ناشطين، فإن عشرات العوائل محاصرة بالقرب من جبل بلدة شهبا بريف السويداء، وتطالب بالتدخل لإجلائها وحمايتها من عمليات انتقامية.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في وقت سابق اليوم، بانتشار فصائل محلية في السويداء، تزامناً مع حركة نزوح لعشائر البدو، وذلك عقب انسحاب قوى الأمن الداخلي والجيش السوري من المحافظة.



وأشار المراسل إلى أنّ الفصائل المحلية بدأت مع ساعات الصباح الأولى بعمليات تمشيط لأحياء المدينة وباقي القرى والبلدات في الريف.

وقال إنّ الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء يشهد، منذ ساعات الصباح، نزوحاً متقطعاً من عائلات عشائر البدو باتجاه درعا، خشية وقوع أعمال انتقامية.

وأشار إلى أن عائلات من العشائر نزلت في مساجد ومدارس مدينة بصرى الحرير بريف درعا، بعد أن اضطرت إلى الخروج من السويداء، التي تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي وشبكات الاتصال.



