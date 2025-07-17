5 شهداء في تواصل قصف الاحتلال على قطاع غزة

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استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 3 مواطنين استشهدوا، وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف جباليا البلد شمال القطاع.

واستشهد مواطنان، وجرح العشرات بنيران جيش الاحتلال، خلال استهدافه منتظري المساعدات شمال غرب مدينة غزة.

كما أصيب مواطن برصاصة في قدمه خلال تواجده في برج الطباع وسط مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال وسط خان يونس جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما، وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 58573 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 139607، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية