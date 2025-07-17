رئيس مجلس الشورى الإيراني: حرب الـ 12 يوما مع إسرائيل تسببت في تقدمنا 50 عاما إلى الأمام

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إنه "لو لم تحدث الحرب الأخيرة (في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران)، لما وصلنا أبدًا إلى الفهم الذي توصلنا إليه خلال هذه الأيام الـ12. أي إذا قلنا إن هذه الأيام الـ12 دفعتنا 50 عامًا إلى الأمام، لكن قولنا صائبا، وذلك ببركة دماء الشهداء، ونأمل أن نكون قدَرين لها".

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى منزل عائلة اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الذي سقط إثر العدوان الإسرائيلي، والتقى بأفراد العائلة، وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.

واعتبر رئيس المجلس، "العداء بين الكيان الصهيوني وأمريكا مع إيران، عداءً لا ينتهي"، مؤكدًا: "لا شك أن مسار الثورة الإسلامية يسير بقوة، ومع الأحداث الأخيرة، فإن علاقتنا مع أمريكا – التي هي أم الفساد وأم الفتنة – هي كما قال الإمام الخميني (ره): (علاقة إيران بأمريكا هي علاقة الذئب بالكبش)، لذلك، إذا أردنا يومًا إقامة علاقة مع أمريكا، إما أن نخرج نحن من جبهة الحق، أو أن تتخلى أمريكا عن طبيعتها الشيطانية. وإلا، فهذه العلاقة هي كما وصفها الإمام (ره)، ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أننا وأمريكا نُمثل جبهتي الحق والباطل".

وأكد قاليباف أن النصر يتطلب الثبات على طريق الله، قائلًا: "ولاية الفقيه هي محور وحدتنا في الثورة الإسلامية، وللنصر في هذا الطريق، يجب أن نثبت، لأن الاستسلام لا يحقق النصر".