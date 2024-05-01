 وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد اختبارات الحصول على كارنيه محفظ قرآن معتمد - بوابة الشروق
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وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد اختبارات الحصول على كارنيه محفظ قرآن معتمد

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 11:54 م

شهد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على كارنيه محفظ قرآن معتمد، بحضور كل من الشيخ أحمد عبد المنعم مسئول شئون المساجد بالمديرية، والشيخ محمود نصر الدين مسئول شئون القرآن بالمديرية.

وأشاد "عبد الرازق"، في تصريحات صحفية، بما رآه من إقبال الممتحنين وانضباطهم أثناء أداء امتحاناتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً للتوسع في الأنشطة القرآنية، ومقارئ القرآن، واعتماد المحفظين وفق منهج الأوقاف الوسطي لتقطع على الجماعات المتطرفة الطريق في استغلالها القرآن لبث الأفكار المتطرفة في عقول النشء لتحصين المجتمع من كل فكر متطرف أو منحرف أو ضال.

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